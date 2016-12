A cidade de Córrego Fundo recebeu, no início deste mês, verbas para asfaltamento de ruas. As verbas no valor de aproximadamente R$122 mil são de emenda parlamentar e estão destinadas à pavimentação, drenagem e infraestrutura em vias do município.

As ruas que serão asfaltadas são Acácia Anastácio e Luzia Gonçalves Vieira. A emenda parlamentar foi feita pelo deputado federal Jaiminho Martins/PSD, e, no dia 7 deste mês, a ordem de serviço foi assinada pelo prefeito José Leão, para a empresa vencedora da licitação.

Outras ruas

A segunda parte do recurso para asfaltamento das ruas ‘Sebastião Gonçalves da Silva’ e ‘Messias Rodrigues de Faria’, também chegou no início do mês.

A obra, que é executada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Dimas Fabiano/PP, foi iniciada em abril deste ano, com a primeira parcela dos recursos, e requerida por intermédio do vice prefeito, Geraldo Almeida de Faria (Babá).