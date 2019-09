A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, recebeu a visita de cortesia do coronel Webster Souza, comandante da 7ª região da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Divinópolis, e do major Many Sidata, comandante do 63º Batalhão de PMMG, situado em Formiga.

O encontro ocorreu na terça-feira (24) e, na ocasião, os representantes da PMMG agradeceram a parceria entre Córrego Fundo e a instituição, além de encaminhar uma nova viatura para melhor desempenho do destacamento em relação aos serviços de segurança pública no município.

Érica destacou ainda a boa relação da administração municipal com o comando da PMMG e da atenção às questões levadas ao conhecimento da instituição sobre a segurança na cidade. “O município vem tendo muita despesa com manutenção das viaturas, que, por estarem velhas, frequentemente são levadas para oficinas. Daí a importância de se ter novos veículos, especialmente para esta finalidade. Por isso, é do nosso interesse apoiar as demandas e ações da Polícia Militar na nossa cidade e região, para alcançarmos a melhor estrutura e, consequentemente, mais qualidade nos serviços prestados”, comentou.