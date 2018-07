A partir do dia 1º de agosto, a Secretaria de Saúde de Córrego Fundo passará a ter novo horário de atendimento ao público. A população deverá procurar o órgão das 12h às 18h para agendamento de consultas e exames fora do município.

O município oferece serviços de atenção primária em saúde, porém, pelo número de habitantes, demanda de outros municípios serviços de saúde em atenção secundária (assistência nas especialidades básicas, como pediatria, clínica médica, exames específicos, dentre outras) e terciária (serviços ambulatoriais e hospitalares especializados de alta complexidade), além de exames para diagnóstico por imagem.

Segundo informou a secretária de Saúde do município, Keli Cristina Silva, a mudança no horário de atendimento foi sugestão de alguns usuários e é, inicialmente, uma experiência, para melhor atender as demandas, já que os demais setores que integram a secretaria e a administração municipal têm o expediente vespertino. “O número de pessoas que vêm à secretaria pela manhã é bastante inferior ao número no período da tarde. Muitas vezes, o usuário do serviço de saúde que nos procura no período matutino, necessita voltar em outro turno por causa de medidas que funcionam integradas com outros órgãos”.