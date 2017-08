O 1º Festival Gastronômico “Talentos da Nossa Terra” foi realizado em Córrego Fundo, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, na sexta e sábado (11 e 12) reunindo sabor, arte, cultura e solidariedade de forma inédita.

No festival, dez entidades assistenciais do município colocaram barracas de comidas típicas regionais, para concorrer a premiação de melhores pratos de entrada, principal e sobremesa. O evento também prestigiou cantores locais e regionais, que se apresentaram nas duas noites de festa, contribuindo para a atmosfera de vivência e resgate de tradições culturais. Houve ainda um estande da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer sobre dados do patrimônio histórico de Córrego Fundo, com fotografias e informações da cidade para conhecimento dos participantes do evento.

Cinco jurados selecionaram os pratos vencedores. Foram eles: Entrada (empate): Quibe, da Associação Comunitária do Sobradinho, e Caldo de Mandioca, do Rotary Clube de Córrego Fundo; Prato principal: Arroz carreteiro, da Associação Comunitária do Sobradinho; Sobremesa: Arroz Doce, da Sociedade São Vicente de Paulo (asilo).

Dentre as atrações do evento, a chef gastronômica Rafa Costa fez uma palestra sobre “Confort Food”; os grupos de música do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) realizaram apresentações musicais; houve apresentação teatral do grupo “Guerreiros da Arte” do município de Arcos, com o tema “A praça é nossa: homenagem aos grandes humoristas da televisão brasileira”; também de Arcos, se apresentaram os violeiros Seresteiros da Noite; e, dos talentos de Córrego Fundo, se apresentaram os cantores e bandas Luciana Oliveira, Henrique Cunha, Bruno César, Edmar & Cia e Franklin e Alexandro. Em razão da celebração do Dia dos Pais foi realizada uma apresentação do Coral dos Homens, e promovido um sorteio de brindes.

O 1º Festival Gastronômico foi oficialmente aberto com o pronunciamento da prefeita Érica Leão; da vice-prefeita, Jaine Rodrigues; e da secretária de Cultura, Luana Cássia Borges Pereira.

Para a secretária de Cultura, o evento cumpriu seu propósito. “Nossa intenção é valorizar o que nossa terra tem de melhor, em cultura e arte, seja culinária, seja artística. E a população respondeu com muito carinho nossa proposta e participou de forma efetiva. Acreditamos que nos próximos anos, o evento irá crescer e deixar cada vez mais sua marca na história da cidade. Estamos muito satisfeitos com o retorno que estamos recebendo da população e das entidades. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que nos prestigiaram, todas as associações que participaram e o apoio dos patrocinadores e parceiros do evento”.

A prefeita Érica Leão destacou a realização do festival gastronômico como sendo uma das marcas que a administração quer deixar na cidade. “Nossa administração quer destacar e reconhecer a importância das tradições, da cultura, do patrimônio que foi adquirido até agora e que faz parte da história de nossa cidade e dos córrego-fundenses. Queremos aliar tradição e progresso, promover eventos que valorizem o que temos de melhor. Ao investir na valorização da cultura, investimos nas nossas raízes e fortalecemos os vínculos para trabalharmos juntos para o bem da cidade que é de todos”.

A administração municipal destacou a importância de apoiar as entidades assistenciais do município que desenvolvem trabalhos filantrópicos aos munícipes e enfatiza ainda mais os resultados positivos do evento em Córrego Fundo.