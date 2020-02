Entre sexta-feira passada (31) e domingo (2), o município de Córrego Fundo sediou a 4ª Exposição Nacional de Orquídeas.

O evento foi realizado pela Associação Corregofundense de Orquidófilos, em parceria com a administração municipal, e ocorreu no salão paroquial do município, na Praça Vigário João Ivo.

O evento teve o julgamento e premiação de plantas em oito categorias. Visitaram a exposição cultivadores e apreciadores de orquídeas, bem como o público em geral.

A Associação Córrego-fundense de Orquidófilos foi fundada em novembro de 2015.