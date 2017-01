A Associação Córrego-fundense de Orquidófilos (ACO) realizará a segunda Exposição Nacional de Orquídeas do município. O evento acontecerá entre os dias 27 e 29 deste mês, no Salão Paroquial, localizado na praça Vigário João Ivo.

De acordo com a programação, haverá a exposição das plantas no dia 27 (sexta-feira), das 8h às 13h. O julgamento irá ocorrer no mesmo dia, às 13h30. Às 20h haverá a abertura oficial do evento, com encerramento às 22h.

No sábado (28), ocorrerá visitação das 8h às 22h. Já no domingo (29), além da visitação que se inicia às 8h e se encerra às 16h, haverá uma palestra sobre o início do cultivo da planta, às 9h e a premiação a partir das 14h.