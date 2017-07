Entre segunda e quarta-feira (24 e 26), será oferecido um curso de noções sobre o programa Paint, do Windows. As aulas serão realizadas no Telecentro Comunitário de Córrego Fundo, para públicos de todas as idades. As inscrições, que já estão abertas, podem ser feitas pelo email elecentrocima@gmail.com. As vagas são limitadas.

O Paint é um acessório do Windows que permite o tratamento de imagens e a criação de vários tipos de desenhos para os trabalhos. Por meio deste acessório, pode-se criar logomarcas, papel de parede, copiar imagens, capturar telas do Windows e usa-las em documentos de textos.

Uma grande vantagem do Paint, é que para as pessoas que estão iniciando no Windows, podem aperfeiçoar-se nas funções básicas de outros programas, tais como: Abrir, salvar, novo, desfazer. Além de desenvolver a coordenação motora no uso do mouse.

As aulas ocorrerão nos seguintes horários:

Dia 24 – de 9h45 às 11h15 .

Dia 25 – Turma 1: de 12h às 13h30

Turma 2: de 13h45 às 15h15.

Dia 26 – Turma 1: de 8h às 9h30

Turma 2: de 9h45 às 11h15.