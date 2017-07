O supervisor do departamento de Agricultura, Rafael Júnior Silva, o técnico da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) em Córrego Fundo, Marcos Roberto de Souza, se reuniu com alguns cidadãos do município para a criação de uma Associação de Catadores de Lixo Reciclável na cidade. O encontro ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura e já teve o estatuto aprovado.

Segundo Rafael a iniciativa partiu do cidadão Olegário da Silva. “A administração considera esta iniciativa muito importante e dará o apoio necessário para a implantação da associação, já que, mesmo sendo grande o volume de lixo reciclável produzido no município, nunca existiu nenhuma empresa ou entidade interessada no reaproveitamento destes resíduos. Essa ação trará grandes benefícios para o meio ambiente, além de contribuir com a destinação correta dos recicláveis e favorecer o município economicamente com a implantação deste empreendimento.

Segundo informou o técnico da Emater, o primeiro passo para a criação da Associação é a elaboração de um estatuto, estabelecendo os direitos e deveres dos associados e da diretoria. Em seguida, passar o estatuto para análise e aprovação jurídica, e fazer a eleição e posse da diretoria, com registro de ata no cartório. Após estas etapas, é preciso criar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e regularizar a associação.