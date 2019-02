A Secretaria de Saúde juntamente à Secretaria de Obras de Córrego Fundo realizará nesta sexta-feira (8), mais uma ação de inspeção e retirada de entulhos. Os bairros que serão visitados, neste primeiro momento, serão Bela Vista, Centro e Faria, locais onde foram identificados maior índice de foco do mosquito. A medida que faz parte de um plano de ações para este ano, tem como objetivo evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zica vírus.

O cronograma de ações divulgado pela secretaria segue até setembro. Após o dia 8, o próximo mutirão será em 15 de março, quando serão visitados os bairros Rosário e Eldorado além do prolongamento do Santa Tereza. Dia 26 de abril será a vez dos bairros Imaculado Coração de Maria e São Geraldo receber a equipe. Já o Santa Tereza e o Bom Pastor passarão pela inspeção em 28 de junho. O Floresta, o Amazonas e o Mizael Bernardes da Silveira terão a visita dos agentes em 26 de julho. A ação será concluída em 27 de setembro nas comunidades rurais de Falhas e Sobradinho. As localidades também foram vistoriadas durante a execução do plano de contingência no ano passado.

Além da inspeção e retirada de entulhos, a equipe prevê cobertura de caixas d’água com sombrite no final de cada ciclo. A cada 15 dias propôs a retirada de pneus de oficinas e demais pontos estratégicos. Outra ação contemplada no plano de contingência deste ano será a borrifação para eliminação dos mosquitos adultos nas escolas e unidades de saúde, o que deverá acontecer no período de maior incidência do mosquito.