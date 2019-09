A cidade de Campos Altos realizou nesse domingo (15), a 1° Corrida do Café. Participaram da competição, cerca de 300 atletas profissionais, amadores e amantes do esporte.

Em um percurso de 6 km, o atleta de Formiga, Douglas Lisandro, conquistou a 1ª colocação na categoria 35/40 anos.

De acordo com ele, a primeira edição do evento foi promovida pelo atleta campos-altense, João Coragem, em parceria com a Secretaria de Esportes do município.

“Fui convidado para competir pelo secretário, Marco Aurélio além do incentivo do meu amigo e atleta do Cruzeiro, Ivamar de Oliveira, que é um dos destaques nacionais na corrida de rua. Fiquei feliz em participar e poder trazer para Formiga mais um bom resultado”, disse.

Conforme Douglas, o evento contou com a categoria kids. “As crianças estão mais interessadas na prática do esporte. Elas estão recebendo apoio para praticarem a atividade física, deixando o uso da tecnologia um pouco de lado”, disse.

Foto: divulgação