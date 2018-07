Redação Últimas Notícias

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) derrubou, em reunião extraordinária, na manhã desta terça-feira (17) o veto do governador Fernando Pimentel (PT) à Proposição de Lei 23.863, que proíbe a utilização, no Estado, de animais para testes de cosméticos.

A legislação foi aprovada em dezembro do ano passado pela ALMG e vetada integralmente por Pimentel. Na mensagem comunicando o veto ao Legislativo, o petista afirmou que o projeto de lei contraria o interesse público, pois traria “grandes riscos” ao desenvolvimento de pesquisas no setor.

A proposta que teve o aval dos deputados estaduais proíbe o uso de animais para “desenvolvimento, experimento e teste de perfumes e produtos cosméticos e de higiene pessoal e seus componentes”. Estão na lista desses produtos substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano como pele, cabelo, unhas e lábios com o objetivo de limpar, perfumar, alterar a aparência ou modificar odores. Quem descumprir a lei estará sujeito a punições como multa e suspensão da venda do produto.