Costuma usar cartão de crédito? Veja dicas contra armadilhas Se o consumidor gastar mais do que pode e deixar de pagar a conta terá de arcar com juros elevados.

Muitas pessoas gostam de usar o cartão de crédito para concentrar em um só local os gastos do dia a dia. A praticidade, no entanto, disfarça o perigo dos juros. É por isso que os economistas recomendam cautela no uso do cartão de crédito.

De acordo com o economista Mauro Rochlin, professor da PUC-Rio, o financiamento do cartão apresenta os juros mais altos do mercado. Se o consumidor gastar mais do que pode e deixar de pagar a conta terá de arcar com juros elevados.

“Não utilize o financiamento do cartão se você tem alternativas de outras fontes de crédito. Por exemplo, um empréstimo pessoal é mais barato. Em termos preventivos, ter um caixa reserva é a melhor maneira de não precisar recorrer ao crédito do cartão”, explica o economista.

Veja dicas para usar o cartão de crédito