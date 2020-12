Redação UN – Paulo Coelho

O vice governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant/Novo, em visita a Formiga, recebeu na manhã desta segunda feira (14), na Câmara Municipal os líderes de movimentos sociais, jornalista Paulo Coelho e Thadeu Alencar, que lhe entregaram, dentre outros documentos, os que embasam a reivindicação pela cota mínima de 762 para o lago de Furnas e 663 para Peixoto, já definida com a promulgação da PEC 52 – aprovada e transformada em Emenda Constitucional 106.

Paulo Brant ouviu atentamente as explicações feitas pelo jornalista e por Thadeu que contaram ainda, com o auxilio do ex-deputado Jaime Martins, que como profundo conhecedor da problemática em questão, teceu importantes comentários a respeito, frisando que já é passada a hora de Minas Gerais defender seus direitos há tanto tempo vilipendiados em favor de São Paulo e outros estados.

O vice-governador, além de se mostrar favorável às reivindicações que lhe foram apresentadas, teceu comentários relembrando parte da história, relatada desde a implantação de Furnas. Citou publicações por ele conhecidas, as quais mostram com fidelidade o sofrimento do povo mineiro que, repentinamente, perdeu milhares de quilômetros quadrados de suas terras mais férteis, então inundadas.