Na manhã dessa quinta-feira (24), uma comitiva formada por prefeitos, vereadores, deputados e membros da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), esteve reunida com o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata Ferreira. O assunto em pauta, mais uma vez, foi a reivindicação pelo estabelecimento de cota mínima para os lagos de Furnas e Peixoto.

Na ocasião, os membros da comitiva apresentaram suas insatisfações e as dificuldades econômicas e sociais que moradores, empresários dos ramos do turismo, piscicultura, agropecuária, equipamentos náuticos, gestores públicos e outras atividades enfrentam na região banhada pelo lago pela impossibilidade do multiuso das águas.