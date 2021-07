Um terço dos municípios da Grande BH está adiantado em relação ao cronograma da vacinação contra a Covid previsto pelo governo de Minas. Pelo menos 11 cidades da região já imunizam moradores com 39 anos ou menos, o que é esperado pelo Estado apenas em agosto.

Segundo o calendário, a população de 40 a 54 anos receberá a 1ª dose até o fim de julho. No mês seguinte, os de 25 a 39, em ordem decrescente. A conclusão do esquema deverá acontecer em setembro, com a proteção inicial dos cidadãos de 18 a 24 anos.

De acordo com o Hoje em Dia, especialistas avaliam que a vacinação poderia estar ainda mais adiantada, caso um volume maior de imunizantes fosse disponibilizado. Até o momento 8,7 milhões de mineiros foram vacinados. Destes, quase 3 milhões tomaram a segunda dose. E 251 mil receberam a Janssen, administrada em dosagem única.

Em Vespasiano, a aplicação começou para aqueles com 39 anos nessa segunda (19), o que acontece na vizinha Santa Luzia a partir de hoje. Na sexta-feira passada, foi iniciado o processo para os moradores de 38 anos em São José da Lapa; no sábado, em Mário Campos; e no domingo, em Raposos. A expectativa é que esse público seja protegido ainda nesta semana em Brumadinho e Nova Lima.

Taquaraçu de Minas já aplica doses na população de 37 anos, algo que também ocorre em Esmeraldas, mas, lá, a vacinação foi suspensa temporariamente por conta da falta de imunizantes. São Joaquim de Bicas vacina pessoas de 30 anos, enquanto Confins, o mais adiantado dos 34 municípios da região, protege aqueles com 28.

Fonte: Hoje em Dia