O secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou, em coletiva de imprensa no fim da manhã desta terça-feira (17) que 18 municípios do Estado concluíram a campanha de vacinação contra Covid-19 em 100% da população adulta. Até a última quarta-feira (11), oito tinham finalizaram o processo.



A pasta que comanda, contudo, retificou o número para 17 pela tarde, após uma das cidades ter informado que houve “dados subestimados pelo Ministério da Saúde” e requisitou novas doses.



De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), “formalizaram via ofício para as Unidades Regionais de Saúde a conclusão da vacinação de pessoas com 18 anos e mais de idade até a presente data” as seguintes cidades:

Berilo

Chapada do Norte

Francisco Badaró

Matelândia

Rio Doce

Confins

Natércia

São João das Missões

Santo Antônio do Monte

Couto de Magalhães

Dores de Campos

Antônio Prado de Minas

Cachoeira Dourada

Matutina

Dom Viçoso

Presidente Kubitschek

Grupiara

“O município de Extrema, que constava na última relação divulgada, retificou a informação e explicou que em decorrência dos dados subestimados por parte do Ministério da Saúde há a necessidade do envio de Dose 1 para concluir a vacinação”, ponderou a pasta.

Em relação à população total do Estado, estimada em 21 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 54,3% dos mineiros receberam as primeiras doses de imunizantes contra a doença.



O percentual daqueles que completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única é de 21,8%.

Fonte: O Tempo