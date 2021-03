O boletim epidemiológico de Formiga, divulgado na tarde desta segunda-feira (29), informa que 182 pessoas testaram positivo para a Covid-19. O município já registrou 6088 casos.

Em 24 horas, 81 pessoas se curaram da doença e 94 testes foram descartados.

Ainda nesta segunda, uma pessoa foi a óbito em decorrência da doença, fazendo Formiga chegar à 113 mortes desde o início da pandemia.

2916 pacientes que testaram positivo estão em acompanhamento, e outras 245 aguardam o resultado dos exames.

116 pessoas seguem internadas no município. Os leitos de UTI para a Covid-19 estão com 48% de ocupação, e os leitos clínicos estão com 91%.

Os números desta segunda são:

✅CASOS NOTIFICADOS: 27.451

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 45

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 245

✅CASOS CONFIRMADOS: 6.088

✅CASOS DESCARTADOS: 21.073

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 116

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 07

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 113

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 0

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 2.916

🔴PACIENTES CURADOS: 2.943