A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Arcos confirmou o 11º caso de Covid-19 na cidade.

Trata-se de uma mulher de 72 anos, que iniciou os sintomas no dia 8 de maio, com agravamento no dia 14, sendo hospitalizada e transferida para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis. A paciente se encontra em isolamento domiciliar.

A secretaria já tomou as devidas precauções e monitora toda a família. Vale ressaltar que este caso não tem relações com os outros dez positivos de Arcos.

Dos 11 pacientes, seis estão curados. 124 casos estão sendo monitorados no município. 408 casos foram descartados.