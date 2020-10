Nenhum novo caso de Covid-19 foi registrado em Formiga neste domingo (25), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta tarde.

139 pessoas aguardam pelo resultado de exame. Nove a mais em relação a ontem.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, três pacientes diagnosticados com a doença continuam internados e outro com caso suspeito.

Confira os dados deste domingo: