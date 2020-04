A Prefeitura de Arcos divulgou no fim da tarde dessas terça-feira (31), o boletim epidemiológico sobre os casos de coronavírus no município.

São 140 casos monitorados e 45 foram descartados. O número de confirmados continua sendo um.

De acordo com orientações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais a forma de documentar os casos mudou. Antes, eram relatados casos suspeitos apenas as pessoas que haviam feito exame e aguardavam resultado. Agora, toda pessoa que chegou de viagem de locais onde há confirmação da doença, com sintomas gripais e que aguardam resultados laboratoriais entram no quadro “monitorados”.

Fonte: Portal Arcos