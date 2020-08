Desde o início da pandemia do novo coronavírus, servidores das secretarias de Gestão Ambiental, Obras e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) estão empenhados na higienização de locais públicos que têm grande circulação de pessoas, com o objetivo de eliminar os patógenos existentes nestes lugares.

Nesta segunda-feira (3), foi realizado o 20º processo de sanitização na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Rua Rodolfo Almeida (proximidades do necrotério); Farmácia Municipal; Epidemiologia; Asilo São Francisco; Mirante do Cristo; sede da Polícia Civil; base do SAMU; Avenida Abílio Machado; Praça Getúlio Vargas; Praça Ferreira Pires; Terminal Rodoviário; Rua Barão de Piumhi; proximidades das Casas Lotéricas (Avenida Abílio Machado, Rua Pio XII, Rua Silviano Brandão e Rua Carlos Chagas) e proximidades das agências bancárias (Centro, Quinzinho e Sagrado Coração).