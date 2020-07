Da Redação

Na terça-feira (21) foram divulgadas pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus mais duas mortes provocadas pela doença, chegando a 10 o número de vítimas fatais da Covid-19 no município. Seguindo a tendência registrada em Formiga, as vítimas eram homens idosos, de 82 e 73 anos.

Em Formiga, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, o grupo com maior número de óbitos tem idade entre 60 e 79 anos, 5 no total e o paciente mais jovem tinha 50 anos, mas além de hipertenso sofria com as consequências de um AVC Hemorrágico.

Porém, a se levar em conta as internações provocadas pela doença, o grupo mais afetado tem idade entre 20 e 39 anos. Ele representa 37,4% das internações totais realizadas pela doença em Formiga.