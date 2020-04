Redação Últimas Notícias

O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, juntamente com o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, e a diretora jurídica, Adriano Prado, concedeu uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (9) e explicou sobre um novo decreto que deve ser publicado na próxima segunda-feira (13), em relação ao coronavírus. Algumas medidas são de flexibilização.

Neste primeiro momento, haverá mudanças no funcionamento de academias, igrejas e na Feira Livre. Conforme foi explicado, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, em relação às academias, de forma coletiva ainda será mantida a vedação, mas o personal trainer poderá atender individualmente o aluno, assim como o setor de pilates.

Outra flexibilização é em relação às igrejas, com até 10% de capacidade de lotação. Lembrando que aquelas pessoas que estão em grupos de risco não poderão frequentar os cultos e missas.