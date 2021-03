O boletim Covid-19 da cidade de Arcos registrou 29 casos positivos neste domingo (14).

Somente hoje, foram confirmados quatro óbitos, totalizando 37.

Um homem, de 38 anos, morador do bairro Jardim Canadá. Era portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Teve resultado positivo para Covid-19 em 01/03, e foi hospitalizado na mesma data em Nova Serrana/MG. Após complicações no quadro de saúde foi transferido para unidade de terapia intensiva, e veio a óbito em 13/03.

Um homem, de 73 anos, morador do bairro São José. Era portador de diabetes e doença renal crônica. Teve resultado positivo para Covid-19 em 21/02, e foi hospitalizado em Formiga/MG, no dia 26/02. Após complicações no quadro de saúde veio a óbito em 13/03.