A cidade de Arcos alcançou o seu ápice de contaminação diária pela pandemia do coronavírus.

Enquanto acontece o desenrolar da logística da vacina em todo o Brasil, o município arcoense registrou nesta segunda-feira (18) a marca de 68 casos positivos da doença.

A cidade de Arcos está sob as determinações do Decreto 5.849, emitido no último dia 5 de janeiro, e que estabelece medidas temporárias no combate à disseminação do novo Coronavírus.

Dentre essas novas medidas adotadas está o toque de recolher às 22h.

Nesta segunda, 39 homens e 29 mulheres testaram positivo para a doença.

17 óbitos já foram confirmados no município.

Fonte: Portal Arcos