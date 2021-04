O boletim epidemiológico de Arcos registrou dois óbitos e 20 casos positivos de Covid-19, nesta quinta-feira (8).

Até o momento, 86 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também três óbitos em investigação.

Nesta quinta, cinco pessoas estão em internação hospitalar e outros 8 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Óbitos

O 85º óbito no município é, de um homem de 50 anos, que residia no bairro São José. Ele não possuía histórico de comorbidades e testou positivo para o Coronavírus em 8 de março, e foi transferido para Pará de Minas no dia 15. O óbito aconteceu na quarta-feira (7).

O 86º óbito é de um homem, de 76 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista. Era portador de hipertensão arterial e diabetes e testou positivo para a doença em 14 de março, e foi transferido para a Santa Casa de Bom Despacho no dia 15. O óbito ocorreu em 30 de março e constava como óbito em investigação no boletim.

Casos confirmados hoje

13 homens:

Um homem de 31 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 61 anos, morador do centro da cidade, e que está recuperado;

Um homem de 48 anos, morador do bairro Calcita, e que está isolamento domiciliar;

Um homem de 54 anos, morador do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 48 anos, morador do bairro Juca Dias, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 32 anos, morador do bairro Cruzeiro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador da zona rural dos Cristais, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 05 anos, morador da zona rural dos cristais, e que está recuperada;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está recuperado;

Um homem de 45 anos, morador do bairro Olaria, e que está internado;

Um homem de 76 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

7 mulheres:

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Olaria, e que está recuperada;

Uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 66 anos, moradora do bairro Olaria, e que está recuperada;

Uma mulher de 59 anos, moradora do bairro Macedos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 36 anos, moradora do bairro Planalto, e que está recuperada;

Fonte: Portal Arcos