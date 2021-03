O boletim epidemiológico de Arcos registrou duas mortes e 43 casos positivos de Covid-19, nesta sexta-feira (26).

Até o momento, 62 pessoas faleceram na cidade devido ao vírus. Há também dois óbitos sendo investigados.

Óbitos

O 61º óbito trata-se de uma mulher, de 85 anos, moradora do bairro Santo Antônio. Era portadora de doença respiratória. Testou positivo para Covid-19 no dia na quarta-feira (24). Encontrava-se no Hospital Municipal São José, aguardando vaga para transferência. O óbito ocorreu na quinta (25).