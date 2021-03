O boletim epidemiológico arcoense registrou um óbito por Covid-19, nesta terça-feira (16). Também entraram para o boletim, 67 casos positivos da doença. Até o momento, 39 pessoas faleceram no município devido ao vírus.

O óbito é de um homem, de 56 anos, que morava no bairro São Judas. Ele era portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, e teve resultado positivo para Covid-19 no dia 3 de março. Ele foi transferido no dia 6 de março para a Santa Casa de Bom Despacho e faleceu nesta terça.

Confira o registro dos casos positivos nesta terça-feira:

34 homens: