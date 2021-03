O boletim epidemiológico arcoense registrou 49 casos positivos de Covid-19, nesta quarta-feira (17). Também entraram para o boletim, três óbitos em decorrência da doença.

Até o momento, 42 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também outras três mortes sendo investigadas.

O 40º óbito é de uma mulher, de 67 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista. Era portadora de cardiopatia e hipertensão arterial e testou positivo no dia 4 de março, e transferida para o Hospital de Campanha em Divinópolis em 11 de março. Ele faleceu nessa terça-feira (16).

O 41º óbito é de uma mulher, de 77 anos, moradora da área central da cidade. Era portadora de hipertensão arterial e cardiopatia. Testou positivo no dia 2 de março e foi transferida para a cidade de Sete Lagoas, em 9 de março. Ela morreu nessa terça-feira (16).

Um homem, de 81 anos, morador do bairro Calcita foi o 42º óbito. Ele tinha enfisema pulmonar e testou positivo para Covid-19 no dia 4 de março, sendo transferido para Itaúna no dia 10. Ele faleceu nesta quarta-feira (17).

Confira o registro dos casos positivos nesta quarta-feira:

19 homens:

Uma criança de 06 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 43 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 51 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 36 anos, morador do bairro Olaria, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 45 anos, detento do presídio municipal;

Um homem de 51 anos, detento do presídio municipal;

Um homem de 74 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 25 anos, morador do bairro Nova Morada I, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Mangabeiras, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 51 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 49 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 01 ano, moradora do bairro Mangabeiras, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 49 anos, morador do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 42 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 79 anos, morador do bairro Cruzeiro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 86 anos, morador do distrito da Ilha de Baixo, e que está internado;

Um homem de 21 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

30 mulheres:

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 63 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 18 anos, moradora do bairro Novo Horizonte, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 25 anos, moradora do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 43 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 23 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 58 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 73 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 36 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 75 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 52 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 26 anos, moradora do bairro Parque da Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 26 anos, moradora do bairro São Bento, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 09 anos, moradora da zona rural do São Domingos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 40 anos, moradora da zona rural do São Domingos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 21 anos, moradora do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 28 anos, moradora do bairro Sion, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 25 anos, moradora do bairro Esperança II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 18 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 69 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 57 anos, moradora do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos