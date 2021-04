O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 24 casos positivos de Covid-19, nesta sexta-feira (9).

Até o momento, 87 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também três óbitos em investigação.

Nesta sexta, 10 pessoas estão em internação hospitalar e outros 4 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outras cidades, 2 pacientes ocupam leitos clínicos e 8 estão internados em UTIs.

Óbito

O 87º óbito é de um homem de 66 anos, que residia no bairro Jardim Bela Vista. Ele tinha hipertensão arterial e estava no Hospital São José aguardando vaga para transferência. O óbito ocorreu em 19 de março e o registro constava, no boletim, como óbito em investigação.

Casos confirmados hoje

12 homens:

Um homem de 46 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro São Francisco, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 50 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 66 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista. Óbito;

Um homem de 58 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 25 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 66 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 65 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Cidade Nova, e que está internado.

12 mulheres:

Uma adolescente de 15 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 75 anos, moradora do bairro Gameleira, e que está internada;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Novo Horizonte, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 48 anos, moradora do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 76 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 73 anos, moradora do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos