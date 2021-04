O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 32 casos positivos de Covid-19, nesta quinta-feira (1º).

Até o momento, 76 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também um óbito em investigação.

Nesta quinta, 26 pacientes estão aguardando transferência, 33 estão em internação hospitalar e outros 13 estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Óbito

O 76º óbito por Covid-19 no município é de um homem, de 72 anos, morador do bairro São José. Ele era portador de cardiopatia e testou positivo para Covid-19 no dia 4 de março e foi transferido dia 10, para uma unidade hospitalar em Nova Serrana. O óbito foi registrado no dia 25 de março. Esse registro constava como óbito em investigação e foi confirmado posteriormente.

Confira os casos em acompanhamento desta quinta-feira:

12 homens:

Uma criança de 07 anos, moradora do bairro Sion, e que está recuperada;

Um homem de 66 anos, morador do bairro Califórnia, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Califórnia, e que está recuperado;

Um homem de 40 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 74 anos, morador do bairro Novo Horizonte, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do bairro Olaria, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Parque da Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 13 anos, morador do bairro Sion, e que está recuperado;

Um homem de 62 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está recuperado;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Esplanada, e que está recuperado;

Um homem de 26 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 69 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar.

20 mulheres:

Uma criança de 08 anos, moradora do bairro Brasília, e que está recuperada;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está recuperada;

Uma mulher de 40 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 47 anos, moradora do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 48 anos, moradora do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 40 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está recuperada;

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Sion, e que está recuperada;

Uma adolescente de 12 anos, moradora do bairro Sion, e que está recuperada;

Uma criança de 04 anos, moradora do bairro Sion, e que está recuperada;

Uma mulher de 39 anos, moradora do bairro Sion, e que está recuperada;

Uma criança de 06 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Verdes Sonhos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 16 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 48 anos, moradora do bairro Sol Nascente, e que está recuperada;

Uma mulher de 23 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 03 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está recuperada;

Uma criança de 01 ano, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está recuperada;

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos