O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 33 casos positivos de Covid-19, nesta terça-feira (30). Até o momento, 74 pessoas faleceram no município devido ao vírus.

Há também três óbitos em investigação. Nesta terça, 24 pacientes estão aguardando transferência, 33 estão em internação hospitalar e outros 13 estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Óbito

O 74º óbito é de uma mulher, de 51 anos. Ela residia no bairro Brasília e não tinha histórico de comorbidades. Testou positivo para o Coronavírus no dia 22 de março, e estava no Hospital Municipal São José, aguardando vaga para transferência.

Casos em monitoramento

São 19 homens:

Um homem de 50 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 50 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 26 anos, morador do bairro Brasília, e que está isolamento domiciliar;

Um homem de 60 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Mangabeiras, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 64 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 18 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 40 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 51 anos, morador do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está recuperada;

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 66 anos, morador do bairro Brasília, e que está recuperado;

Um homem de 40 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está recuperado;

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está recuperado;

Um homem de 21 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está recuperado;

Um adolescente de 19 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar.

14 mulheres:

Uma adolescente de 16 anos, moradora do bairro Brasília, e que está isolamento domiciliar;

Uma mulher de 40 anos, moradora do distrito da Ilha, e que está recuperada;

Uma mulher de 31 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 55 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Nova Morada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 77 anos, moradora do bairro Sion, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 63 anos, moradora do bairro Nova Morada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 48 anos, moradora do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 17 anos, moradora do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 15 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 16 anos, moradora do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar.

Errata Boletim

No boletim divulgado na segunda-feira (29), foi postado o seguinte registro de positivo ‘Um adolescente de 12 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar’. O correto é ‘uma criança (do sexo masculino) de 2 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar’.

No boletim de sábado (27), foi postado o registro de: ‘Uma mulher de 52 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar’. O correto é ‘Um homem de 52 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar’.

Fonte: Portal Arcos