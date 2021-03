O boletim epidemiológico de Arcos registrou uma morte e 71 casos positivos de Covid-19, nesta terça-feira (23).

Até o momento, 55 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também um óbito sendo investigado.

O 55º óbito é de um homem, de 35 anos, que residia no bairro Sol Nascente. Ele era portador de obesidade e testou positivo para o coronavírus no dia 1º de março, e foi transferido, no mesmo dia, para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis. O óbito ocorreu na segunda-feira (22).

Confira o registro dos casos positivos nesta terça: