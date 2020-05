No início da tarde desta sexta-feira (22), foram notificados mais dois casos positivos de Covid-19 na cidade de Arcos; poucas horas depois do último registro, que aconteceu hoje de manhã.

Agora são 19 casos registrados. Destes, dez pacientes estão em isolamento domiciliar, dois internados e sete curados.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, via seu canal oficial, as pacientes são duas mulheres. Uma de 23 anos, assintomática, que teve contato com outro positivo. A outra paciente tem 40 anos, assintomática, que viajou para Divinópolis faz sete dias, e pode ter contraído a doença na cidade. Todas duas estão sendo monitoradas.

