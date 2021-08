As aulas presenciais nas escolas estaduais Antônio Gonçalves de Matos e Ilídio da Costa Pereira, e na escola municipal Bom Pastor, em Divinópolis, foram suspensas após o registro de casos suspeitos de Covid-19. A informação foi confirmada pela Prefeitura e pela Superintendência Regional de Ensino nesta quinta-feira (19).

Nas unidades do Estado, as atividades foram suspensas por 14 dias, quando na escola do município, a suspensão será de 15 dias. As três escolas passarão por sanitização e terão atividades remotas.

Bom Pastor

A Prefeitura informou que foram reportados às secretarias Municipal de Educação (Semed) e de Saúde (Semusa) três casos de Covid-19 na Escola Bom Pastor: um confirmado e dois suspeitos. Por causa disso, as aulas presenciais foram suspensas por 15 dias e o ensino remoto retomado.