Mais seis escolas de Divinópolis suspenderam as atividades presenciais após a notificação de casos suspeitos da Covid-19. Desta vez, os casos foram em cinco escolas da rede municipal de ensino e na Escola Cecri, instituição da rede privada.

De acordo com o portal G1, com relação aos casos nas escolas municipais, a Prefeitura informou nesta sexta-feira (20), que as aulas presenciais foram suspensas por três dias nas seguintes unidades:

Escola Municipal Bom Pastor – Turnos afetados: manhã e tarde

CMEI Nossa Senhora das Graças – Turno afetado: manhã

Escola Municipal Adolfo Machado – Turno afetado: manhã

Escola Municipal João Severino de Azevedo – Turnos afetados: manhã e tarde

Escola Municipal Sidney José de Oliveira– Turno afetado: manhã.

A Prefeitura disse, ainda, que os casos serão testados. Se confirmados, as aulas presenciais nestas instituições estarão suspensas por 15 dias. Se descartados, o ensino presencial será retomado.

Cecri

Na Escola Cecri, a direção informou ao G1 que as aulas presenciais foram suspensas para o turno da tarde, após dois irmãos terem testado positivo para a doença. A suspensão será pelo prazo de 14 dias. Enquanto isso, os alunos terão as aulas on-line.