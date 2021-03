O número de crianças e jovens adultos contaminados pela Covid-19 cresce cada vez mais em Minas. Novas cepas do vírus, desleixo no cumprimento dos protocolos e até o início da vacinação de idosos ajudam a explicar a mudança no perfil dos infectados. O cenário pode sobrecarregar ainda mais os leitos de terapia intensiva dos hospitais, que já estão no sufoco. Ontem, dois bebês morreram por complicações da doença.

Segundo o Hoje em Dia, cruzando as notificações atuais com os dados de seis meses atrás, pode-se confirmar o avanço da enfermidade em todas as faixas etárias até os 39 anos. A proporção de mineiros de 10 a 19 anos doentes aumentou 44%. Nas pessoas de 20 a 29, o crescimento foi de 23,3%. Já em idosos com 60 anos ou mais houve recuo.

Em BH, a situação se repete. Infectologista da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), Paulo Roberto Corrêa reforça que o perfil dos infectados mudou. “São públicos que têm tido mais aglomeração, não aderem muito ao uso de máscaras nos ambientes coletivos. Então, isso favorece a transmissão”, afirmou o especialista, que é membro da Diretoria de Promoção e Vigilância Epidemiológica da PBH.

O médico também alerta que o número de internações e óbitos dos mais jovens tem crescido consideravelmente, aumentando os riscos para outras pessoas. “Temos uma demanda grande para idosos em leitos de enfermaria e UTI. Atingindo outra população, que é muito maior, pode intensificar o uso dos serviços de saúde”. Na capital, 85,3% dos leitos de terapia intensiva públicos e privados, destinados a pacientes com a Covid-19, estão ocupados.