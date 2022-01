A Prefeitura de Arcos publicou nessa sexta-feira (14) um novo decreto com restrições, que visam barrar o avanço do coronavírus no município. Entre as medidas consta toque de recolher de 0h30 às 5h. Segundo o Executivo decreto já está em vigência e será válido por 15 dias.

Decreto

No decreto consta que os moradores devem estar em casa, mediante ao toque de recolher de 0h30 às 5h. Fica então, expressamente proibida a circulação de pessoas no município, a menos que seja comprovada urgência. Outras medias:

Fica proibida a realização de feiras de produtores às quartas-feiras;

Fica suspensa a emissão de alvará para casas de shows;

Fica proibida a realização de shows e apresentações ao vivo em bares, restaurantes e afins;

Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços públicos e provados;

Os locais de atendimento ao público como comércios, bancos, lotéricas, salões, academias e afins, devem reforçar boas práticas de proteção ao vírus.

A íntegra do decreto pode ser lida aqui.