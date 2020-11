Frequentadores de um bar próximo à praça Raul Soares, no centro de BH, e de um outro na avenida Guarapari, na região da Pampulha, foram obrigados a encerrar seus festejos antes do esperado. Estes espaços comerciais foram interditados na madrugada deste sábado (21) pela Subsecretaria de Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) depois que agentes detectaram descumprimento às normas sanitárias nestes lugares.

Além da aglomeração de pessoas, que contraria o orientado pelo município em meio à pandemia do novo coronavírus, os bares mantinham as portas abertas fora do horário regulamentado pela legislação da cidade, além disso, permitiam que clientes desrespeitassem o distanciamento mínimo e o uso obrigatório de máscara.

As interdições feitas neste sábado são apenas um par entre as 134 ações feitas pelo município e que garantiram o fechamento temporário de estabelecimentos que descumprem as medidas sanitárias que pretendem reduzir a velocidade de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte.

Dezenove multas, de acordo com a Subsecretaria de Fiscalização, foram aplicadas entre 19 de março e 15 de novembro. Aliás, moradores de BH podem ajudar a denunciar espaços que se negam a cumprir as determinações da gestão municipal – basta denunciar aglomerações e festas nos canais oficiais da prefeitura, entre eles está o pBH App.