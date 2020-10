O funcionamento de dois bares e um clube foram temporariamente suspensos em Oliveira após decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19, divulgada nesta segunda-feira (5).

De acordo com o Comitê, o clube, que não teve o nome divulgado, não poderá ter atividades de lazer por 15 dias. Os dois bares, que também não tiveram os nomes divulgados, deverão suspender os atendimentos por sete dias.

A decisão foi anunciada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do secretário Municipal de Saúde, Lucas Lasmar. A medida foi tomada após o Comitê avaliar o registro de aglomerações nos locais mencionados acima e o não cumprimento das exigências sanitárias.

O comunicado faz ainda um alerta para que a população não se descuide e mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19.

“Precisamos do apoio da população para o enfrentamento da pandemia, ela não acabou e há sinais de uma segunda onda de contaminação em nossa região e não podemos colocar em risco todo o trabalho feito até agora. Vamos continuar com as decisões firmes e sempre pensando na população e com o intuito de salvar vidas”, diz o texto.

Na publicação, o secretário ressalta que estão sendo feitas várias fiscalizações nos estabelecimentos comerciais da cidade. Aqueles que estiverem desrespeitando as restrições do decreto vigente, estão sendo multados e ficam suspensos de poder exercer as atividades.

“Cidades da região já registram mais de mil casos de Covid-19, não vamos deixar Oliveira chegar nesta situação, se for necessário fechar toda a cidade novamente o Comitê de Enfrentamento irá deliberar assim”, comunicou.

‘Minas Consciente’

Na atualização do Estado na quarta (30), as cidades que integram as microrregiões de Divinópolis e Oliveira regrediram para Onda Amarela, após uma semana na Onda Verde.

O Estado atualiza semanalmente a classificação das microrregiões no programa “Minas Consciente”. As deliberações são feitas as quartas-feiras e começam a valer aos sábados.

