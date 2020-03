A Prefeitura de Bambuí divulgou que irá instalar barreiras sanitárias educativas em acessos da cidade a partir desta sexta-feira (27), como forma de prevenir a transmissão e propagação do coronavírus.

De acordo com a administração municipal, equipes da Secretaria de Saúde, com apoio da Polícia Militar, farão a abordagem de quem chega a Bambuí, e repassará orientações sobre as ações de prevenção ao coronavírus que são adotas no município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, ninguém será impedido de entrar na cidade, apenas é preciso saber a procedência e passar orientações de saúde.

Fonte: Tapiraí TV