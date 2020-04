Da Redação

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Ses) confirmou nessa segunda-feira (6), o primeiro caso de coronavírus em Formiga. Como não poderia ser diferente, o caso gerou muita preocupação na população que acompanha diariamente a evolução dos casos suspeitos e descartados.

Porém, a informação, apesar de repassada por um laboratório de Formiga para a Ses, seguindo o devido protocolo, não está correta.

Trata-se de um caso notificado na cidade de Piumhi, cujo paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da cidade. Porém, o material para exame foi enviado para um laboratório de Formiga e testou positivo, provocando a confusão.

No início da tarde, a Administração Municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu nota confirmando que Formiga permanece sem caso confirmado do novo coronavírus. O Laboratório São Geraldo Análises Clínicas também confirmou o caso por meio de nota.

Confira um trecho da nota da Prefeitura:

“Sendo o Laboratório São Geraldo Análises Clínicas referência na região para a realização do exame para o novo coronavírus (Covid-19) por PCR, em parceria com o Instituto Hermes Pardini, o município de Piumhi solicitou à equipe do laboratório a coleta de amostras para a realização de exame para Covid-19, visto que o paciente de 78 anos apresentava sintomas característicos da doença. A coleta foi feita em Piumhi e encaminhada para análise. Nesta segunda-feira, 6 de abril, a unidade laboratorial recebeu o diagnóstico contando positivo para o novo coronavírus. Equivocadamente, a Secretaria de Estado de Saúde incluiu o registro no Boletim Epidemiológico como se o paciente morasse em Formiga. Ao tomar conhecimento do erro, o Executivo formiguense encaminhou um ofício a Secretaria Estadual solicitando a retificação dos dados. Ressalta-se que o paciente não está internado na Santa Casa de Formiga”.

Confira a íntegra das notas enviadas sobre o caso: