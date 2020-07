Como já informado pelo Últimas Notícias, uma “Unidade de Referência e Triagem Covid-19 e Síndrome Gripal” está sendo preparada para atender, exclusivamente, pacientes residentes em Formiga.

O espaço que será montado no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tem previsão de início das atividades no dia 27 deste mês.

De acordo com o responsável pela pasta, Leandro Pimentel, a Unidade terá dez leitos para acolhimento e triagem de pacientes de síndrome gripal, que são considerados “casos suspeitos da Covid-19”. “No momento, a demanda de casos de síndrome gripal consegue ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento, sem comprometer os demais serviços oferecidos. No entanto, como medida preventiva, preparamos este espaço para proporcionar melhores condições aos pacientes. Ressalto que a Unidade de Referência não será um espaço para internações, mas para atendimento inicial dos pacientes. Todas as internações referentes à Covid-19 serão feitas, conforme o pactuado com o Sistema Único de Saúde (SUS – Plano Operativo Macro-Oeste), na Santa Casa, que conta com 46 leitos para este tipo de atendimento”, destacou o secretário.

A criação da “Unidade de Referência e Triagem Covid-19 e Síndrome Gripal” é uma iniciativa do Executivo e foi analisada com o auxílio do diretor técnico da Santa Casa, que é a unidade hospitalar de referência no município. O valor médio do investimento é de R$45 mil reais por três meses e os profissionais que atuarão são servidores da secretária de Saúde.