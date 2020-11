Nesta quarta-feira (4), foram registrados mais três casos de Covid-19 em Formiga, totalizando 904 casos e 802 curas.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, cinco pessoas com caso suspeito estão internadas. Três a mais em relação a ontem. Um paciente com caso confirmado também está internado.

Nas últimas 24 horas, 39 exames foram descartados e 157 pessoas aguardam por resultado de exame.