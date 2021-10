A Prefeitura de Formiga divulgou, na tarde desta sexta-feira (15), o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana.

É importante ressaltar que, as pessoas que forem se vacinar não devem esquecer de levar a documentação necessária.

Veja abaixo os grupos, as datas e os locais da imunização.

Adolescentes de 12 a 17 anos

É necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacina. Devem estar acompanhados de um responsável ou levarem o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis, juntamente com a cópia do documento de identidade da pessoa que assinou. O termo de consentimento está disponível no link.

Comorbidos ou que possuam alguma deficiência devem levar documento de identidade, CPF, cartão de vacina, relatório de comorbidades ou declaração de deficiência assinado pelos pais. Confira no link o formulário de vacinação para comorbidades.

Profissionais de saúde

Trabalhadores da saúde que tenham tomado a segunda dose há mais de seis meses poderão tomar a dose de reforço. É preciso portar o documento de identidade, CPF, cartão de vacina e um documento que comprove o vínculo empregatício na área.

Idosos com 60 anos ou mais

Idosos com 60 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há mais de seis meses devem tomar a terceira dose do imunizante. É necessário levar documento de identidade, CPF e o cartão de vacina.

Imunossuprimidos

Pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias. É necessário portar o documento de identidade, CPF, cartão de vacina e um relatório médico comprovando a condição. Acesse o formulário para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Confira datas e locais









Fonte: Decom