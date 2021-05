A Prefeitura de Coromandel voltou a restringir o comércio local e estabeleceu novo toque de recolher devido aos aumentos de casos de Covid-19.

A cidade do Triângulo Mineiro passou por problemas sérios envolvendo a doença em fevereiro deste ano e, com a nova medida, pretende conter os casos antes de um novo colapso na rede de saúde.

Em decreto, a Prefeitura estabeleceu toque de recolher entre 23h e 5h, exceto em casos de urgências e emergências ou necessidade de acesso a serviços essenciais definidos pelo município.

Os bares poderão funcionar até as 18h entre segunda e sexta-feira. Existe ainda a exigência de até quatro pessoas em cada mesa, sendo estas distantes de três metros umas das outras.

As entregas poderão funcionar até a meia-noite no caso desses estabelecimentos, sendo essa a única forma de funcionamento aos sábados, domingos e feriados.

De acordo com dados municipais, em três dias, houve o registro de 17 novos casos de contaminação por coronavírus. O objetivo é evitar que o número se torne ainda maior, uma vez que o decreto tem validade até 25 de maio.

Colapso no sistema



No início de 2021, em apenas um mês e meio, Coromandel quase triplicou os casos de Covid-19, chegando a 926 testes positivos e 16 mortes pela doença. A cidade havia fechado 2020 com 340 casos e seis mortes.



Houve colapso do sistema de saúde e transferências de pacientes para outras cidades mineiras. O governo do Estado precisou ajudar com envio de equipe de apoio assistencial e de planejamento da Polícia Militar, com médicos intensivistas e infectologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnico de enfermagem.

