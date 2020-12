Um novo decreto publicado na terça-feira (22) pela Prefeitura de Bambuí voltou a limitar as atividades comerciais no município por causa da Covid-19. O decreto trata principalmente dos estabelecimentos do ramo alimentício, atividades de ensino educacional e atividades esportivas.

De acordo com boletim municipal, em Bambuí, do início da pandemia até segunda-feira (21) testaram positivo para a Covid-19, 126 pessoas. O informativo não conta com o número de curados. Mas até a última atualização, a cidade não havia registrado nenhuma morte por causa da doença ainda.

A macrorregião a qual a cidade está inserida no programa “Minas Consciente”, está na Onda Amarela. Entretanto, a microrregião está classificada na Onda Verde, conforme a última avaliação semanal do estado. Apesar disso, o município segue as orientações da Onda Amarela.

Supermercados e setores do gênero

Conforme o decreto, supermercados, mercearias, padarias e estabelecimentos congêneres poderão manter dentro do espaço o número máximo de clientes, numa proporção de 5 pessoas, por caixa em efetivo atendimento.