O número de casos confirmados da Covi-19 em Divinópolis é de 312 conforme o Boletim Diário Municipal divulgado nessa segunda-feira (22).

São nove resultados a mais que o último informe de sexta (19). A quantidade de suspeitas descartadas da Covid-19 subiu para 239 casos. A Prefeitura não divulga o Boletim Diário nos fins de semana.

Além dos novos casos, o informe também apontou aumento de casos descartados e pessoas que se curaram do coronavírus. A cidade tem 10 vítimas do novo coronavírus.

Pacientes curados

Com as mudanças no formato do boletim estadual, a Prefeitura adotou o número de casos curados. Nesta segunda, o número de pacientes curados do novo coronavírus subiu para 248 casos.