A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma semanal para a vacinação da primeira dose (D1), da segunda (D2) e das doses de reforço (D3) e (D4), e da dose de reforço do imunizante da Janssen contra a Covid-19.

A vacinação com imunizantes da Pfizer será feita por agendamento e o link será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Formiga sempre às 9h, do dia anterior a vacinação.

De acordo com a pasta, a imunização acontecerá na próxima terça-feira (25), na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27) e o link será liberado na segunda (24), na terça e na quarta, sempre no mesmo horário.

O grupo de pessoas que ainda não tomou a segunda dose da Coronavac e da Astrazeneca, além da dose de reforço da Janssen, também haverá vacinação, mas não será necessário fazer o agendamento.