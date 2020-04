Da Redação

No início desta semana, uma paciente arcoense, de 48 anos, foi encaminhada à Formiga para a realização de exames laboratoriais, uma vez que havia a suspeita de estar contaminada com o novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a paciente, o encaminhamento foi feito por um médico que a atendeu em sua cidade de origem, Arcos.

Ao receber a informação de que o resultado dos exames deu positivo para Covid-19, o Executivo formiguense encaminhou ofício ao secretário de Saúde de Arcos alertando e informando quanto ao problema. O documento foi encaminhado e o recebimento do mesmo foi confirmado, na tarde de quarta-feira (15), em conversa entre o responsável pela pasta da Saúde em Formiga, Leandro Pimentel, e João Júlio Cardoso, que é o secretário de Saúde em Arcos.

Em resposta, a Prefeitura de Arcos afirmou, em nota oficial, que o médico não trabalha para a administração municipal da cidade e orientou que, para controle da doença, munícipes procurem laboratórios locais. “A Secretaria Municipal de Saúde de Arcos esclarece que não encaminhou nenhum paciente com suspeita de Covid-19 para atendimento na cidade de Formiga. A paciente em questão procurou a rede particular por iniciativa própria para realização de consulta e exames”.

Para evitar mal-entendido, o secretário de Saúde de Formiga explicou que o envio do ofício foi para cientificar a pasta Arcoense sobre o problema, mas em momento algum foi citado que a responsabilidade seria da administração municipal do município “O envio do ofício caracteriza-se, também, como forma de cordialidade e alerta, uma vez que o trânsito dos pacientes suspeitos e confirmados coloca em risco a população dos dois municípios”.

O portal Tribuna Centro Oeste, que divulgou a matéria relacionada ao fato acima, foi, em nota assinada pela administração municipal de Arcos, citado erroneamente como propagador de fake News, com o que sua direção não concordou, e em repúdio, publicou na quinta (16) longa matéria em que relata todos os seus procedimentos jornalísticos, relativos à apuração dos fatos trazidos à público.